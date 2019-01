Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta019/28.01.2019/17:15) - Der Vorstand der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft hat von der Summit-Gruppe die von einem unabhängigen Gutachter vorgenommene Bewertung des Immobilienbestandes der gesamten Summit-Gruppe, die auch das Portfolio der Gesellschaft umfasst, zur Verfügung gestellt bekommen. Die Bewertungsergebnisse werden zurzeit einer intensiven Prüfung unterzogen. Sollte der Vorstand im Rahmen der Überprüfung dieser Wertansätze zu der Einschätzung gelangen, die Bewertung der Immobilien der Gesellschaft im Rahmen der Aufstellung des Konzernabschlusses entsprechend der vorgelegten Bewertung anzupassen, würde sich ein positiver Ergebniseffekt gegenüber der Bewertung zum 31. Dezember 2017 in einer Bandbreite von ca. EUR 180 - EUR 225 Millionen vor Steuern ergeben.



Berlin, den 28. Januar 2019



Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Deutsche Real Estate AG Adresse: Oudenarder Straße 16, Aufgang 13, 13347 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 30 2400864-0 E-Mail: ir@drestate.de Website: www.drestate.de



ISIN(s): DE0008055021 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg, Berlin; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1548692100150



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 28, 2019 11:15 ET (16:15 GMT)