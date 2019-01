Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta020/28.01.2019/17:30) - Der Vorstand der S IMMO AG erwartet für das Geschäftsjahr 2018 aus derzeitiger Sicht ein Ergebnis aus der Immobilienbewertung, das jedenfalls über dem Wert des Vorjahres liegen wird (Ergebnis aus der Immobilienbewertung 2017: EUR 127,6 Mio.), und damit einen Konzern-Jahresüberschuss deutlich über dem Vorjahr (den Anteilseignern der Muttergesellschaft zuordenbarer Konzern-Jahresüberschuss 2017: EUR 130,1 Mio.) sowie einen deutlichen Anstieg des NAV.



Das Jahresergebnis 2018 wird am 03.04.2019 veröffentlicht.



(Ende)



