In den europäischen Börsensälen ist am Montag der Optimismus der Anleger aus der Vorwoche wieder der Vorsicht gewichen. Beobachter führten die Verluste auf schwache Quartalszahlen und Prognosen von US-Konzernen zurück, bei denen die Geschäfte in China zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Der EuroStoxx 50 verlor 0,82 Prozent auf 3137,27 Punkte, nachdem er am Freitag noch um rund 1,2 Prozent gestiegen war.

"Die enttäuschenden Zahlen von Caterpillar und Nvidia Der Pariser Cac 40 verlor am Montag 0,76 Prozent auf 4888,58 Punkte. Der britische FTSE 100 fiel um 0,91 Prozent auf 6747,10 Zähler./bek/zb ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 AXC0227 2019-01-28/18:08