Der EUR/USD, der am vergangenen Freitag fast 100 Pips zulegte, setzte seine kurzfristige Rallye in der New Yorker Sitzung fort und stieg mit 1,1439 Dollar auf den höchsten Stand seit dem 15. Januar. Zuletzt handelte das Paar knapp unter dem Tageshoch und legte um 0,2 Prozent zu. Obwohl die heutigen Daten aus den USA etwas besser ausfielen als die Markterwartungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...