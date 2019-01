(Neu: Schlusskurse, Verluste weiter reduziert)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Halbleitersektor haben am Montag einen erneuten Rückschlag erlitten. Der auf Grafikchips spezialisierte US-Konzern Nvidia enttäuschte die zuletzt wieder optimistischer gewordenen Branchenanleger am Montag mit einem gesenkten Umsatzausblick. Plötzliche Kursrutsche bei Aktien wie Infineon lassen vermuten, dass einige Spekulanten auf falschem Fuße erwischt wurden.

Die bis zum Mittag noch wenig bewegten Papiere des Chipkonzerns Infineon begaben sich am Nachmittag im Eiltempo mit bis zu 3 Prozent auf Talfahrt. Gleiches galt für die Aktien des Zulieferers Siltronic , der die Branche mit sogenannten Wafern als Grundlage für die Produktion versorgt, sowie andere europäische Branchengrößen wie STMicroelectronics in Paris oder AMS in Zürich.

Allesamt konnten die Aktien ihren ersten Kursrutsch aber wieder nach und nach deutlich eingrenzen. Infineon schlossen letztlich 0,86 Prozent tiefer. STMicro, AMS und Siltronic verloren am Ende zwischen 2,1 und 3,7 Prozent. Nvidia selbst waren in New York zunächst um 18 Prozent eingebrochen, konnten mit zuletzt 14 Prozent Minus aber auch wieder etwas Land gewinnen.

Investoren waren zuletzt etwas optimistischer geworden, weil mit STMicro , Texas Instruments oder Xilinx einige Unternehmen optimistische Signale gesendet hatten. Dann aber kam Nvidia am Montag mit dem nächsten Rückschlag: Die Amerikaner sind der nächste Hightech-Konzern, der die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft stark zu spüren bekommt.

Das Unternehmen kappte am Montag seine Schätzung für den Umsatz im vergangenen Weihnachtsquartal von 2,7 auf 2,2 Milliarden Dollar. Es sei ein "außerordentliches, ungewöhnlich turbulentes und extrem enttäuschendes Quartal gewesen", sagte Nvidias Gründer und Chef Jensen Huang. Die schwächere Konjunktur in China habe dort die Nachfrage von Verbrauchern nach Nvidias Grafikkarten beeinträchtigt, erklärte er.

Laut Analyst Mitch Steves vom kanadischen Analysehaus RBC war eine Schwäche im Gaming-Bereich - ein Faktor der Umsatzwarnung - bei Nvidia zu erwarten gewesen. Das Ausmaß der Zielkürzung deute aber auch auf eine bemerkenswerte Verlangsamung im Datencenter-Geschäft hin, gab er zu bedenken. Der Experte glaubt daher, dass die kommenden Monate eine echte Herausforderung für das Unternehmen bleiben.

Die Infineon-Aktie hat bislang in diesem Jahr eine starke Entwicklung genommen. Getragen von der Hoffnung, dass das Schlimmste hinter der Chipbranche liegt, gehören sie mit einem Zugewinn von 12,5 Prozent bisher zu den besten Dax-Werten. Der Leitindex hat zeitgleich nur etwa die Hälfte an Wert gewonnen./tih/fba/he

