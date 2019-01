Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Woche mit klaren Kursverlusten begonnen. Nach einem schwachen Start hatten sich die wichtigsten Indizes bis am späteren Morgen zwar deutlich erholt, sie verloren danach aber wieder klar an Terrain und schlossen gemessen am Blue Chips Indikator SMI ein knappes Dreiviertel Prozent tiefer. Das Index-Schwergewicht Novartis sowie vor allem Technologie- und konjunktursensitive Werte standen am Ende der Tabelle.

Laut Händlern standen die "üblichen" Problemfaktoren einer besseren Entwicklung entgegen: also die Angst vor einer deutlichen Konjunkturabkühlung oder der immer noch ungelöste Brexit. Aber auch der Shutdown in den USA war weiter ein Thema. Das vorläufige Ende sei zwar grundsätzlich eine gewisse Erleichterung, aber das Problem sei halt nicht gelöst und dürfte schon bald wieder auftauchen, meinten Marktteilnehmer.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor am Montag 0,72 Prozent auf 8'857,85 Punkte und schloss damit mehr oder weniger auf Tagestief. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste derweil 0,75 Prozent auf 1'381,70 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,64 Prozent auf 10'367,76 Punkte ein. Von den 30 grössten Werten lagen bei Tagesschluss 26 im Minus, drei im Plus und einer (Swiss Re) unverändert.

Wieder mal zuoberst auf der Verliererliste waren die meist sehr volatilen Aktien ...

