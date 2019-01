Es ist noch keine Woche her, dass bekannt wurde, das der chinesische Maschinen-Hersteller und Geschäftspartner Masterwork mit rund 8,5 Prozent am Grundkapital bei der Heidelberger Druckmaschinen AG einsteigen will. Die Reaktion an der Börse war geradezu euphorisch: Von noch 1,72 am Dienstag vergangener Woche schoss der Kurs auf bis zu 2,11 Euro. So mancher Marktbeobachter hielt das für den Durchbruch des Werts, der sich seit Monaten im Abwärtstrend befand. Doch die Euphorie um Heidelberger scheint ... (Achim Graf)

