Sie soll die Welt verändern, neue ökonomische Paradigmen setzen und nicht zuletzt unseren Alltag erleichtern: Doch welche Gefahren birgt der Hype um die künstliche Intelligenz eigentlich?

Einige sehen in der KI jedenfalls den nächsten großen Heilsbringer, der zur Lösung vieler Menschheitsprobleme beitragen könnte. Andere zeichnen hingegen deutlich düsterere Szenarien. So auch Alibaba-Gründer Jack Ma, der in den letzten Jahren immer wieder eindrücklich auf die Gefahren rund um die maschinelle ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...