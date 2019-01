Nach einem langen, konstanten Anstieg ging die Lufthansa-Aktie im Januar 2018 in eine Korrektur über. Sie führte zur Ausbildung eines mittelfristigen Abwärtstrends, der erst in diesen Tagen überwunden werden konnte. Den in der letzten Woche vollzogenen Anstieg über den Abwärtstrend müssen die Käufer deshalb in dieser Woche bestätigen und fortführen.

Der Anstieg seit dem Tief vom 30. Oktober bei 17,04 Euro führte die Aktie zunächst bis zum 3. Dezember auf das Niveau von 21,87 Euro zurück. Auch ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...