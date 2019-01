Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG befindet sich seit Anfang September 2017 in einer Abwärtsbewegung. Kurz vor dem Jahresende in 2018 wurde am 27. Dezember bei 1,47 Euro noch einmal ein neues Tief ausgebildet. Von diesem Tief aus stieg der Kurs im Januar wieder steil an. Insbesondere in de vergangenen Woche nahm die Volatilität noch einmal spürbar zu und die Aktie schoss in der Spitze bis auf 2,13 Euro empor.

Damit war das Hoch vom 2. November bei 2,14 Euro fast wieder erreicht und ... (Dr. Bernd Heim)

