Ausgehend von einem im August und September gebildeten Doppeltop am Widerstand bei 32,18 Euro, ging die Aktie der Deutschen Post AG im Herbst in eine Korrektur über. Sie erreichte ihren Höhepunkt, als die Aktie am 21. Dezember auf ein Tief bei 23,43 Euro absackte. Es wurde im Januar mit einem Tief bei 23,36 Euro zwar noch einmal leicht unterschritten, doch im Grunde war es den Käufern gelungen, die Post-Aktie in eine Seitwärtsphase übergehen zu lassen und damit eine Stabilisierung einzuleiten.

Dr. Bernd Heim

