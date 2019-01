Nachdem die Dialog Semiconductor-Aktie Ende Juni ein Tief bei 12,03 Euro markiert hatte, folgte bis zum 1. November ein Anstieg auf ein Hoch bei 25,44 Euro. Danach ging der Wert in eine Korrektur über, die den Kurs Anfang Januar deutlich unter die zuvor behauptete 50-Tagelinie zurückfallen ließ.

Im Tief fiel der Kurs dabei bis auf 19,12 Euro zurück. So schnell wie die Aktie zuvor gefallen war, stieg sie anschließend auch wieder an. Der EMA50 wurde bis zur Mitte des Monats überwunden und in ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...