Retouren sind teuer und aufwendig. Unternehmen versuchen deshalb, mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz und Bodyscannern mehr über die Körper ihrer Kunden zu erfahren - und ihnen maßgeschneiderte Kleidung zu liefern.

Ein junger Mann in Jeans und Shirt schlüpft in ein Paar Slipper, steht auf und macht zwei Schritte nach vorn. Beim Auftreten schlappt seine Ferse aus dem Schuh. Er setzt sich wieder und klickt auf dem Laptop eine Zahl auf einer Skala an: +2 steht für viel zu groß; 0 für genau richtig; -1 für eine halbe Größe zu klein. Plus zwei also. Er legt die Schuhe zurück in einen Karton, schreibt mit Filzstift sein Kürzel auf den Deckel und stellt ihn auf einen Stapel. Dann greift er sich den nächsten Karton, nimmt ein Paar Sneaker heraus und vermisst die Innensohle.

Der Fitting Room von Zalando in Berlin-Friedrichshain. Drei Männer und drei Frauen probieren ein Paar Schuhe nach dem anderen an, die Männer haben Schuhgröße 42, die Frauen 39, eine durchschnittliche Fußform, keine Plattfüße oder zu breite Knöchel: Sie sollen zwölf durchschnittliche Deutschland-Füße repräsentieren.

Die Aufgabe: Jedes Paar Schuhe wird von drei Fitting Models anprobiert und nach verschiedenen Kriterien bewertet. Breite, Länge, Gefühl beim Tragen. Etwa 80 Prozent aller Schuhe testet Zalando auf diese Weise, bevor sie für die Website fotografiert werden. So kann der Onlinehändler vorneweg angeben, ob der Schuh etwas zu groß oder klein ausfällt - und den Kunden empfehlen, ihn entsprechend zu bestellen.

Datensammeln gegen Retouren

Viel Aufwand und nur ein kleiner Teil des großen Zalando-Ziels, vom Modehändler zum Vermesser unserer Körper aufzusteigen - ein Ziel, das auch andere Start-ups in der Branche verfolgen, die mit ausgeklügelten Technologien ihren Kunden perfekt passende Kleidung bieten wollen. Und dabei ein Problem beheben wollen, das dem Image schadet und enorme Kosten verursacht: die hohe Rücksendequote bei Onlinebestellungen.

Einer Studie des Marktforschers Nuggets im Auftrag von Greenpeace zufolge, schicken Kunden fast jeden fünften Modeartikel im Onlinehandel zurück. Jeder Zweite bestellt mehrere Größen mit dem Vorsatz, nicht passende Ware auszumustern. Der Aufwand für die Händler ist groß; sie müssen jede Retoure sichten, prüfen, verarbeiten - oder im Müll entsorgen. Laut einer Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI entstehen pro retournierten Artikel Kosten von knapp zehn Euro - exklusive der Reputationskosten: Lieferwagen verstopfen die Straßen. Paketboten stöhnen wegen schlechter Arbeitsbedingungen. Ein nicht unerheblicher Teil der zurückgesendeten Ware wird vernichtet.

Die Schuhtester am Berliner Ostkreuz gehören zum Team von Stacia Carr. Die Amerikanerin, 46, ist für die richtige Größe und Passform der Zalando-Mode zuständig. Sie selbst trägt eine schwarze, perfekt sitzende Samtjacke - und erzählt zunächst vom Unterschied zwischen Maßanfertigung und Massenfertigung, um Zalandos Problem und Mission zu veranschaulichen: Größe und Passform sind ein Problem der Textilindustrie, das dem Zeitalter der Schneider noch fremd war. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts tauchte zum ersten Mal die Frage auf: Welche Maße verwenden wir, um Kleider herzustellen, die möglichst vielen Menschen passen? Und "dieses Grundproblem der Modeindustrie", sagt Carr, "ist trotz der fortgeschrittenen technischen Möglichkeiten noch nicht gelöst".

Wie auch? Die Vielfalt an Körperformen ist riesig und ändert sich im Lauf der Zeit: Die Menschen werden größer, in den Industrieländern steigt die Zahl der Übergewichtigen - und natürlich müssen internationale Händler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...