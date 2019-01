Software-Portfolio integriert Automatisierungssoftware in 3-D CAD-Modell, kundenseitig wird virtuelles Testen von Maschinen- und Systemdesigns möglich

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) hat Emulate3D übernommen, einen innovativen Entwickler von Maschinensoftware, dessen Produkte industrielle Automatisierungsanlagen digital simulieren und nachahmen. Mit exakten Simulationsmodellen zur Verbesserung der Systemplanung und Entscheidungsfindung können Kunden nach Emulationsversuchen, die das Kontrollsystem vor der Installation testen, mit der Software von Emulate3D virtuell Maschinen- und Systemdesigns ausprobieren, bevor ihnen Herstellungs- und Automatisierungskosten entstehen und sie ein endgültiges Design festlegen.

"Wir schätzen die Möglichkeiten, welche die Emulate3D Software unseren Kunden bietet", sagte Fran Wlodarczyk, Senior Vice President von Rockwell Automation, zum neuen Architektur- und Software-Segment. "Sie können über die digitale Entwicklung von Maschinenprototypen und deren virtuelle Inbetriebnahme ihre Produkteinführungszeit verkürzen. Die Übernahme kennzeichnet zudem eine weitere Investition von Rockwell Automation in die Zukunft eines Connected Enterprise, des vollständig vernetzten Unternehmens."

"Als ehemaliger Teilnehmer am Rockwell Automation Encompass Partnerprogramm haben wir eine hervorragende Zusammenarbeit mit Rockwell Automation und seinen Kunden aufgebaut", sagte Ian McGregor, Global Sales und Marketing Director bei Emulate3D. "Wir möchten nun unter neuer Eigentümerschaft auf diese Beziehungen aufbauen. Die hier installierte Basisausstattung von Rockwell Automation und unsere Produktionssoftware bieten eine ausgezeichnete Gelegenheit, um in der heutigen, sich rasch ändernden, technologisch fortgeschrittenen Produktionswelt besser auf den Kundenbedarf eingehen zu können."

Rockwell Automation wird die Emulate3D Technologie seinem Portfolio für digitales Design beifügen und damit Lösungen für das Handling von Automobil-, Logistik- und Materialsoftware sowie sonstigen industriellen Anwendungen anbieten. Die Software wird als Emulate3D von Rockwell Automation verkauft und Teil der FactoryTalk DesignSuite von Rockwell Automation sein.

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen mit Schwerpunkt auf industriellen Automatisierungs- und Informatiklösungen, sorgt für mehr Ertrag bei seinen Kunden und für eine nachhaltigere Welt. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt etwa 23.000 Angestellte, die Kunden in mehr als 80 Ländern betreuen.

Emulate3D ist ein branchenführendes, hoch spezialisiertes Unternehmen für Software-Entwicklung und Vertriebsmanagement. Sein zentrales Geschäftsfeld liegt im Angebot reaktiver Lösungen für gut definierte, industrielle Anforderungen. Mit Hauptsitz im englischen Reading wurde das Unternehmen mit dem renommierten Queens Award for Enterprise für herausragende unternehmerische Leistungen ausgezeichnet im Bereich: Innovation 2014.

