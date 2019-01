(shareribs.com) Frankfurt / New York 28.01.2019 - Technologiewerte zeigten sich zum Wochenauftakt leichter. An den Aktienmärkten regiert weiter Zurückhaltung, unter anderem da man die nächste Sitzung der US-Notenbank abwartet. An der Wall Street geht es ebenfalls abwärts. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 11.210 Punkten. Hier ging es für Covestro, Bayer und Merck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...