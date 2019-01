Mitten in der politischen und wirtschaftlichen Krise darf eine Bank in Venezuela ein eigenes Wechselkurssystem einführen. Die wertet die Währung ab.

Inmitten der politischen Krise in Venezuela hat die Zentralbank ein paralleles Wechselkurssystem zugelassen. Seit Montag darf das private Geldhaus Interbanex Devisengeschäfte in dem sozialistischen Land abwickeln. Am ersten Handelstag legte die Bank den Wechselkurs auf 3200 Bolívar pro Dollar fest. Das bedeutete ...

