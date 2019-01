US-Staatsanleihen haben am Montag im späten US-Handel leicht zugelegt. Die Gewinne hielten sich in engen Grenzen. Beobachter nannten die Schwäche am Aktienmarkt als Grund für das moderate Interesse an sicheren Wertpapieren. Wesentliche Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart nicht auf dem Programm. Allerdings könnte im Laufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...