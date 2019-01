Unglaublich, was sich derzeit um das Unternehmen Gerry Weber abspielt. Erst vor kurzer Zeit ist das Unternehmen in die Insolvenz getrieben worden. Der Antrag ist formuliert, die Aktie stürzte regelrecht ab. Zum Wochenanfang ging es wieder deutlich um fast 30 % nach oben. Ist hier eine neue Tendenz sichtbar? So jedenfalls könnte es nach der Meinung einiger charttechnisch versierter Analysten aussehen.

Im Einzelnen: Statistisch betrachtet ist der Fall im wahrsten Sinne des Wortes klar. Die Aktie ... (Frank Holbaum)

