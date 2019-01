Am Dienstag wird der Iran voraussichtlich den Start einer staatlichen Kryptowährung bekanntgeben. Auf diese Weise will das Land in Kooperation mit weiteren Staaten den Ausschluss vom SWIFT-System umgehen.

TOP-Meldung Iran steht vor Einführung einer staatlichen Kryptowährung Ausgeschlossen vom globalen Finanzsystem nähert sich der Iran einer Lösung für die Sanktionen der USA mit der möglichen Enthüllung einer staatlich unterstützten Kryptowährung in naher Zukunft. Die virtuelle Währung wird voraussichtlich auf der zweitägigen Konferenz für elektronische Bankgeschäfte und Zahlungssysteme angekündigt, die am 29. Januar in der Hauptstadt Teheran beginnt. Details der neuen Kryptowährung im Iran wurden bereits letzten Sommer bekannt gegeben, nachdem die Trump-Regierung mit Sanktionen wegen angeblicher "bösartiger Aktivitäten" begonnen hatte. Der größte Schlag für die iranische Wirtschaft kam im November, als ...

