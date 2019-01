von Klaus Schachinger, Euro am SonntagJohannes S. sei kein professioneller Hacker, so die Ermittler über den Täter in Deutschlands jüngstem Datenskandal. Die Sorglosigkeit der Webnutzer, etwa bei Passwörtern, habe es dem 20-Jährigen leicht gemacht. Kenntnisse, die er sich im Internet angeeignet hatte, reichten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...