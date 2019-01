"Volksstimme" zum Thema Bafög Deutschland:

"Die Verabschiedung einer neuen Bafög-Reform mit gesteigertem Höchstsatz und höheren Eltern-Freibeträgen steht kurz bevor. Zeit wird es, denn die Zahl der Empfänger nimmt seit 2012 kontinuierlich ab. Grünen-Bildungsexperte Kai Gehring spricht in diesem Zusammenhang von einem "fatalen Absturz dieses wichtigen Chancengerechtigkeitsgesetzes". Dabei schafft ein deutschlandweit einheitlicher Bafög-Satz ohnehin keine Chancengerechtigkeit - zumindest wenn man die doch sehr unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in verschiedenen Bundesländern betrachtet. Für die eigene, kleine Studentenbude in Magdeburg reicht mitunter der bisherige Wohnzuschlag in Höhe von 250 Euro aus - in München hingegen sind definitiv mehr als die 325 Euro, die in der Reform für das Wohnen vorgesehen sind, für ein kleines WG-Zimmer fällig. Es wird Zeit, Bafög-Zahlungen abhängig vom Studienort zu gestalten. Nur so kann es echte Chancengerechtigkeit geben."/be/DP/he

