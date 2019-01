Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.CAT1: Caterpillar am 28.1. -9,13%, Volumen 329% normaler Tage , PFE: Pfizer am 28.1. -2,73%, Volumen 142% normaler Tage , BAC: Verizon am 28.1. -2,36%, Volumen 159% normaler Tage , JPM: JP Morgan Chase am 28.1. 0,47%, Volumen 77% normaler Tage , JNJ: Johnson & Johnson am 28.1. 0,59%, Volumen 86% normaler Tage , DWDP: DowDuPont Inc. am 28.1. 0,64%, Volumen 156% normaler Tage , Dow Jones: -0,84% Aktie Symbol SK Perf. DowDuPont Inc. DWDP 58.130 0.64% Johnson & Johnson JNJ 128.990 0.59% JP Morgan Chase JPM 103.880 0.47% ...

