Eine Familie aus Krasnojarsk will Deutschlands Discounthandel aufmischen. Aus ihrem Privatleben machen die Schneiders ein großes Geheimnis - wie die Vorbilder der Familie Albrecht.

Ausgerechnet in einer ehemaligen Aldi-Filiale legt eine Familie aus Sibirien den Grundstein für die Expansion eines russischen Lebensmittelhändlers nach Europa. Aldi-Filialen haben einst die Dynastie um die Brüder Theo und Karl Albrecht zur reichsten in Deutschland gemacht. Nun soll aus dem ausgemusterten Laden in Leipzig für die Schneiders aus Krasnojarsk eine neue Erfolgsstory entstehen - es wäre nicht die einzige Parallele zwischen den Albrechts und den Schneiders.

Als die Russen ihre Pläne im Herbst publik machten, war die Nachricht eine Sensation. Ausgerechnet im hart umkämpften Lebensmitteldiscounter-Markt sieht ihre Firma namens Torgservis Chancen. 100 Märkte will der Aldi- und Lidl-Wettbewerber aufbauen. Zum Imperium des Unternehmens gehören mehr als 800 Supermärkte in Russland, Weißrussland, Kasachstan, China und Rumänien, dazu Logistikfirmen, eine Apothekenkette und eine Privatklinik. Der Branchendienst Infoline-Analitika schätzt den jährlichen Umsatz der Schneiders auf mehr als eine Milliarde Euro - Tendenz steigend. Die Familie ähnelt dabei den Aldi-Albrechts: verschwiegen, sparsam. Und vielleicht sogar noch eine Spur härter.

"Die Schneiders gehen in Krasnojarsk wohl nur nachts auf die Straße", witzelt ein Unternehmer aus Sibiriens Metropole, in der die Familie ein Anwesen besitzt. Kaum einer in den örtlichen Verbänden kennt einen Schneider persönlich. Kein Lokaljournalist ...

