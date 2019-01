=== *** 07:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (10:00 PK), Walldorf *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Erlangen *** 07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis, Göttingen *** 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 4Q, Eindhoven *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Zamudio 07:30 DE/Hellofresh SE, Jahresumsatz, Berlin 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Jahresergebnis, Essen *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 88 zuvor: 87 10:00 DE/Bundesverband Windenergie und VDMA, Ausbauzahlen Windkraft an Land, Berlin 10:00 DE/Arbeitgeberverband Gesamtmetall, PK zu Forderungen der Metall- und Elektroindustrie zum Thema "Befristung", Berlin 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jahres-PK, Berlin 10:00 DE/Transparency International, Bekanntgabe Korruptionsindex Deutschland, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q, New York 13:00 GB/Traton Group (VW-Nfz- und Bus-Tochter), Capital Markets Day, London *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul 14:45 DE/CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender Brinkhaus und EVP-Spitzenkandidat Weber, Statements vor der Fraktionssitzung, Berlin *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex November 20 Städte PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 124,0 zuvor: 128,1 *** 18:00 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis, Paris 19:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Neujahrsempfang des Bundes der Steuerzahler, Berlin *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q, San Jose *** 22:30 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino *** - GB/Parlament entscheidet über Brexit-"Plan B" und über Zusatz- und Änderungsanträge von Abgeordneten (20:00 Beginn der Abstimmungen), London ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2019 00:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.