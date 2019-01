Der DAX konnte den Schwung von vor dem Wochenende mal wieder nicht mit in die Woche nehmen. Schlusskurs 11.210 Punkte und Minus 0,6 %. Es kommen aber auch noch wichtige Termine mit der Fed-Sitzung und der Brexit Deal Abstimmung in Großbritannien. Etwas Ruhe kommt in den Haushaltsstreit in den USA, wo immerhin wieder Gehälter gezahlt werden. Sie hören unter anderem den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Frankfurt Prof. Dr. Mathias Müller, Marc Friedrich von Friedrich % Weik und Vermögensverwalter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...