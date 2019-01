Nach einem Spitzenwert von annähernd 20.000 US-Dollar je Bitcoin im Dezember 2017, stürzte die Digitalwährung nur wenig später merklich ab und pendelte sich ab Februar letzten Jahres im Bereich von grob 5.900 US-Dollar wieder ein. Dabei wurden die Ausschläge auf der Oberseite immer geringer, sodass ein fallendes Dreieck in dem Chartverlauf eingezeichnet werden konnte und einen klaren Hinweis auf einen bevorstehenden Rückfall auf frische Verlaufstiefs preisgab. Am 14. November kam es schließlich zu dem favorisierten Kursrutsch auf ein Niveau von gerade einmal 3.128 US-Dollar. Zwar konnte anschließend eine kurzfristige Gegenbewegung in den Bereich von 4.400 US-Dollar vollzogen werden, in den letzten Wochen gab die Kryptowährung jedoch wieder merklich nach und droht im heutigen Handel unter die Marke von 3.500 US-Dollar nachhaltig zurückzufallen. Damit könnte aus technischer Sicht bald ein Test der Jahrestiefs aus 2018 bei 3.128 US-Dollar bevorstehen, allerdings zeichnet sich seit dem 24. Dezember zugleich ...

