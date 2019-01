The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 0QE XFRA AU0000026122 CORON.GL.RES. CDIS/10/1 EQ00 EQU EUR N

CA 54A XFRA AU0000038085 CANN GLOBAL LTD EQ00 EQU EUR N

CA ISRJ XFRA DE000A2TSSM3 ISRA VISION O.N. JGE EQ00 EQU EUR Y

CA ICFP XFRA IE00BG0NY640 IM II-MSCI EELCP EOD EQ00 EQU EUR Y

CA 4UM XFRA IM00BDHDTX83 EMMERSON PLC O.N. EQ00 EQU EUR N

CA I9CA XFRA US45113Y1047 ICLICK INT.ASIA ADR/0,5 A EQ00 EQU EUR N

CA P4C XFRA US7376301039 POTLATCHDELTIC CORP. DL 1 EQ00 EQU EUR N

CA 26R XFRA US74967R1068 RMR GROUP INC.CL.A DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA TN72 XFRA US8883145075 TITAN PHARM.(DEL) DL-,001 EQ00 EQU EUR N