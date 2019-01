The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1RE384 AAREAL BANK MTN S.183 BD00 BON EUR N

CA XFRA US00182FAY25 ANZ NZ(ITL)(LD) 16/19 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000WLB28V1 LBHT IS. MTN A.28V BD01 BON EUR N

CA XFRA US460146CC54 INTL PAPER 2038 BD01 BON USD N

CA XFRA US552953BW08 MGM RES.INTL 13/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US58013MEG50 MCDONALDS CORP. 2019 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US931142CP61 WALMART 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US962166AT16 WEYERHAEUSER CO. 2025 BD01 BON USD N

CA XFRA USL0179RAH59 ALTICE FIN.15/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USL8915MAA38 SW.INS.BRAS.POW. 18/32 BD01 BON BRL N

CA XFRA USQ13095AB23 BARMINCO FIN. 17/22 REGS BD01 BON USD N

CA 6SAJ XFRA XS0738895373 SPAREBK 1 BOLIG.12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0881488430 EIB EUR.INV.BK 13/19 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1013954646 FRESENIUS SE 14/19 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q8Z1 LBBW GM-FLOATER 13/19 BD02 BON EUR N

CA AMGG XFRA US031162AZ32 AMGEN 09/19 BD02 BON USD N

CA KM7A XFRA US494550BR64 KINDER M.E.PARTNERS 2019 BD02 BON USD N

CA DWD2 XFRA US61746BDX10 MORGAN STANLEY 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US61746BDY92 MORGAN STANLEY 16/19 FLR BD02 BON USD N

CA 8SZB XFRA US828807CQ80 SIMON PROP.GRP 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0287290737 STENA AB 07/19 REGS BD02 BON EUR N

CA PLQB XFRA XS1175224747 PLATFORM SP.PRD.15/23REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1558429111 LDKRBK.BAD.W.MTN 17/19DL BD02 BON USD N