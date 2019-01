The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0251379 INTL FIN. CORP. 2023 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DD5AF92 DZ BANK CLN E.9599 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGA7 DZ BANK CLN E.9600 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QT6 DZ BANK IS.C177 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QU4 DZ BANK IS.C178 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB126Y8 LBBW STUFENZINS 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB127E8 LBBW IHS 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013398583 FRANKREICH 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013399029 ACCOR 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013399177 ACCOR 19/UND.FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00BQ1XZR11 SPYKER BD.UK 17/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA PTBCPFOM0043 BCO COM.PORT 19/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US045167EL39 ASIAN DEV.BK 19/24 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US14040HCA14 CAP.ONE FINL 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US676167BY47 OEKB 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1843443356 TUERKEI 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1943505112 ASIAN DEV.BK 19/22 FLRMTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1943583341 WORLD BANK 19/23 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1944456018 IBM 19/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1944456109 IBM 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1944468617 LANDWIRT.R.BK 19/24LS MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1945110606 IBM 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1945110861 IBM 19/31 BD01 BON EUR N

CA 2AH XFRA AU0000016875 VIVA ENERGY GROUP LTD. EQ00 EQU EUR N