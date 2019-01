Mit der Übernahme erweitert Web Industries seine Präsenz im Bereich der Prepreg-Verbundwerkstoff-Formgebung auf ganz Europa

Web Industries, ein auf die Präzisionsformgebung modernster Werkstoffe, darunter Hochleistungsverbundwerkstoffe für die Luft- und Raumfahrt, Verteidigungsbranche und Industrie, spezialisiertes Unternehmen, gab heute bekannt, dass Web Industries International Holdings 100 der Anteile der in Frankreich ansässigen Unternehmen Omega Systèmes Atlantique und Omega Systèmes Aquitaine erworben hat. Diese Unternehmen sind auf die Formgebung modernster Werkstoffe für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigungsbranche und Industrie spezialisiert und verfügen über Produktionsstandorte in Nantes und Bordeaux.

Synergie

Die Formgebungstechnologien von Omega, darunter Präzisionsschneiden, Wasserstrahlschneiden und 5-Achsen-Bearbeitung sowie Zuschnitt und Kitting von Schichtmaterial, ergänzen die branchenführenden Formgebungsdienstleistungen von Web. Die Übernahme von Omega ist Teil der globalen Strategie von Web, die auf die Bereitstellung von Dienstleistungen und technischer Entwicklung für Kunden aus der Luft- und Raumfahrtbranche abzielt und deren Nachfrage nach Formgebungs- und Materialmanagement-Diensten decken soll.

"Die Übernahme von Omega Systèmes passt beispielhaft zu unserer Strategie. Sie vereint die führenden US- und EU-Unternehmen im Bereich der Formgebung modernster Werkstoffe für die Luft- und Raumfahrt", so Mark Pihl, Chief Executive Officer von Web Industries. "Bald haben Kunden in Europa Zugang zur Technologie und den Systemen von Web Industries, die große kommerzielle Programme unterstützen können. Auch verfügt Web mit der Übernahme über lokale Fertigungsstätten, die der Nachfrage der größten europäischen Hersteller und Lieferanten in der Luft- und Raumfahrtindustrie nachkommen können. Gleichzeitig kommen auch viele einzigartige Kompetenzen von Omega Kunden auf dem nordamerikanischen Markt zugute."

Pihl weiter: "Durch seine ähnlicher Unternehmenskultur, sein ergänzendes Produkt- und Marksegmentangebot, seinen Schwerpunkt auf FuE und seine geografische Reichweite ist Omega Systèmes ein starker Partner für Web Industries. Wir haben mit Omega Systèmes viel gemeinsam und sind fest davon überzeugt, dass wir uns gegenseitig stärken können. Wir freuen uns darauf, Wachstum für Omega Systèmes zusammen mit Web Industries zu erzielen."

Jean-Louis Bretin, Gründer und CEO von Omega, unterstrich die Vorteile, die dem von ihm gegründeten Unternehmen und Web Industries aus der Übernahme entstehen. "Die Luft- und Raumfahrtbranche tritt in eine neue Wachstumsphase ein, in der es großer Investitionen bedarf, um anhaltendes nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten", so Bretin. "In Web Industries haben wir den richtigen Partner gefunden, der es uns ermöglicht, die führende Rolle von Omega im Bereich der modernen Verbundwerkstoffe auszubauen und in der Größenordnung zu erweitern."

Jean-Louis Bretin wird weiterhin an der Spitze von Omega stehen und Kevin Young, Vice President of Corporate Development bei Web Industries, unterstellt sein.

Laut Young hängt der Erfolg von Web in Europa entscheidend davon ab, dass Bretin beim Unternehmen bleibt. "Jean-Louis Bretin hat vielfach unter Beweis gestellt, dass er den Markt versteht und weiß, wann es an der Zeit ist, seine Strategie zu ändern", so Young. "Seine Führungskompetenz, Vision, starken Kundenbeziehungen und Kenntnis der Luft- und Raumfahrtbranche werden zum europaweiten Wachstum von Web beitragen."

Die Eigentumsübergang beider Unternehmen erfolgt mit Wirkung vom 25. Januar 2019.

Über Web Industries

Web Industries, Inc. ist zu 100 Prozent in Mitarbeiterhand und zählt zu den größten und vielseitigsten Anbietern von Präzisionsverarbeitung und ausgelagerter Fertigung. Wir unterstützen Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Medizin, Körperpflege und häusliche Pflege sowie aus der Industrie dabei, Kompetenzlücken zu schließen und schneller erfolgreiche Markteinführungen vorzunehmen, indem wir die engen, auf Vertrauen basierender Beziehungen nutzen, um raffinierte, genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu entwickeln. Vom Projektstart bis zur Vermarktung bietet Web kreative Problemlösungen, die auf seinem großen technischen und betrieblichen Know-how aufbauen.www.webindustries.com

Über Omega Systèmes

Seit mehr als 30 Jahren ist OMEGA Systèmes auf das Schneiden von flexiblen und halbsteifen Materialien spezialisiert, anfangs für die Textilindustrie und später dann insbesondere für die Automobil- und Flugzeugindustrie. Das unabhängige Familienunternehmen ist in seiner Branche ein anerkannter Partner. Seine Kompetenz und sein "beratender" Ansatz werden von seine Kunden besonders geschätzt. Heute ist OMEGA Systèmes in allen vorgelagerten Produktionsstufen ein Partner großer Lieferanten, führender Ausrüstungshersteller, zahlreicher kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie von Behörden.http://www.omega-systemes.com/

