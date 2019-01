Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das vierte Quartal von 10 auf 8 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Es werde in dem negativen Zinsumfeld für das Finanzhaus nicht einfacher, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund niedrigerer Gebühren und höherer Kreditverluste kürzte er abermals seine Schätzungen./ajx/la

