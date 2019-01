Auf der Bundesstraße 19 bei Aalen in Baden-Württemberg ist am Dienstagmorgen ein Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war im Bereich einer langen Geraden aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden und mit Heizöl beladenen Lkw zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Er wurde in seinem Pkw eingeklemmt, sodass er von Kräften der Feuerwehr befreit werden musste. Die Verletzungen des Unfallopfers waren so schwerwiegend, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 58-jährige Lkw-Fahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die B 19 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.