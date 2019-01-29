BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 315 (295) CHF - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 7 (6,80) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 70 (74) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 17 (22) CHF - 'BUY'ERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 215 (225) PENCE - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 57 (56) PENCE - 'SELL'MAINFIRST NIMMT ENGIE MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 16,90 EUR CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 9,20 (10,80) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 8 (10) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 8 (10) EUR - 'HOLD'KEPLER CHEUVREUX SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 120 (135) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...