Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schneider Electric von 74 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Simon Toennessen kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie. Er rechnet aber mit der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms. Das Papier des Elektronikkonzerns sei derzeit überverkauft./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121972