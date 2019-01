FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel am Dienstag um 12 Ticks auf 165 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,03 Prozent und das -tief bei 164,85 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.388 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 132,87 Prozent. Der Bund-Future bleibt gut unterstützt und notiert in Reichweite des Jahreshochs bei 165,54. Entscheidend für die weitere Entwicklung könnte der Verlauf der am Mittwoch beginnenden Handelsgespräche zwischen den USA und China werden.

