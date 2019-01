Zürich - Wie sieht die Börse der Zukunft in einer sich schnell verändernden Finanzwelt aus? SIX hat ein White Paper erarbeitet, das acht mögliche Szenarien für die «Future of the Securities Value Chain» skizziert. Das White Paper zeigt zudem die strategischen Implikationen für diese Szenarien auf.

SIX veröffentlicht heute das White Paper «Future of the Securities Value Chain», das acht mögliche Szenarien für eine Börse der Zukunft in fünf bis zehn Jahren abbildet. Das White Paper basiert auf einer Vielzahl von externen und internen Quellen von SIX: Workshops, Experteninterviews und Textanalysen. Zusätzlich wurden bewusst auch Experten beigezogen, die nicht Teil der heutigen «Securities Value Chain» und der Finanzbranche sind, damit aktuelle Abläufe und Herangehensweisen kritisch hinterfragt und herausgefordert werden.

Das wahrscheinlichste Szenario - Kotierung bleibt ein Qualitätsmerkmal, Zwischenhändler geraten unter Druck, digitale Vermögenswerte explodieren

Das als am wahrscheinlichsten eingestufte Szenario des White Papers geht davon aus, dass es die Kotierung auch künftig geben wird. Börsenkotierte Anlageklassen bleiben dominant, ...

