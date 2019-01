Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) musste zum Wochenstart Verluste verkraften, so die Analysten der Helaba.Unter anderem hätten steigende Renditen in Übersee wegen der vorläufigen Beendigung des "government shutdown" Belastungsfaktoren dargestellt. Das Tagestief sei bei 164,69 markiert worden. Die technische Ausgangslage sei ambivalent. Positiv zu erwähnen seien das DMI-Kaufsignal sowie der intakte Aufwärtstrend. Zur Vorsicht mahne jedoch eine negative Divergenz des RSI. Als erste Haltemarke würden die Analysten die Trendlinie der Aufwärtsbewegung von Oktober lokalisieren. Diese verlaufe heute bei 164,37 und damit dicht an der 21-Tagelinie. Bei einem Bruch wären weitere Verluste zu erwarten. Unterstützungen lägen bei 164,11, 164,01 und 163,84. Auf Hürden stoße der Bund-Future bei 165,10 und am Kontrakthoch bei 165,54. Die Trading-Range liege zwischen 164,37 und 165,43. ...

