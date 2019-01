Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bei US-Konjunkturdaten kann es wegen Shutdown zu Verzögerungen kommen

Der jüngste Regierungsstillstand in den USA hat massive Auswirkungen auf die Bekanntgabe von US-Konjunkturdaten. So muss das US-Handelsministerium noch entscheiden, wann es die Veröffentlichung von Daten wieder aufnehmen wird, da die Beamten mit einem massiven Datenrückstand zu kämpfen haben. Das zuständige Census Bureau des Handelsministeriums teilte mit, dass es seinen Kalender für die Veröffentlichungen 2019 in Abstimmung mit anderen Behörden aktualisiere, "um die Auswirkungen des jüngsten Shutdowns anzugehen".

RBA-Ratsmitglied Harper sieht als nächsten Zinsschritt eine Erhöhung

Für Ian Harper, Boardmitglied der Reserve Bank of Australia (RBA), sind die deutlichsten Indikatoren für die anhaltende Dynamik der australischen Wirtschaft ein starkes Beschäftigungswachstum und eine rasche Verlagerung des Bundeshaushalts in Richtung Überschuss. Harper, derzeitiger Dekan der Melbourne Business School, spricht nicht im Namen der Zentralbank. Er sitzt aber im neunköpfigen Gremium der RBA, der für die Festlegung der Zinssätze verantwortlich ist.

Merkel fordert globale Spielregeln zum Lösen internationaler Krisen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für das gemeinsame Handeln die weltweit zunehmenden nationalen Alleingänge kritisiert. Bei der Verleihung des "Fulbright Prize" an sie sagte die deutsche Bundeskanzlerin, dass die Vereinten Nationen, die Welthandelsorganisation und andere internationale Institutionen als Antwort auf die Lehren aus dem Schrecken des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkrieges und des überbordenden Nationalismus gegründet worden seien.

Oettinger: Bei Brexit-Verlängerung drohen Folgen für Europawahl

Am Abend vor der Abstimmung über den weiteren Brexit-Kurs im britischen Unterhaus hat EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger auf mögliche Probleme für die im Mai anstehende Europawahl hingewiesen, sollte die Brexit-Frist verlängert werden. "Das Paket, das vorliegt, ist ein faires Paket, und ich hoffe, dass zumindest kein harter Brexit kommt", sagte Oettinger bei einer Veranstaltung in Berlin.

USA gehen optimistisch in neue Handelsgespräche mit China

Die USA gehen optimistisch in die anstehenden neuen Gespräche mit China zur Beilegung des Handelskonflikts. Präsident Donald Trump wird sich persönlich in die Gespräche an diesem Mittwoch und Donnerstag in Washington einschalten und sich mit dem chinesischen Chefunterhändler und Vize-Regierungschef Liu He treffen, wie US-Finanzminister Steven Mnuchin in Washington ankündigte. Er erwarte "deutliche Fortschritte", sagte der Minister.

US-Justiz klagt chinesischen Technologiekonzern Huawei und Finanzchefin Meng an

Die US-Justiz hat Anklage gegen den chinesischen Smartphone- und Technologieriesen Huawei und dessen Finanzdirektorin Meng Wanzhou erhoben. Das Justizministerium warf Huawei, Meng und zwei Tochterunternehmen in 13 Anklagepunkten vor, gegen die Iran-Sanktionen verstoßen zu haben. Zwei Huawei-Tochterunternehmen wird zudem in zehn weiteren Anklagepunkten Industriespionage zur Last gelegt.

China stellt Maßnahmen für Förderung der Inlandsnachfrage vor

Chinas Behörden haben einen detaillierten Plan zur Förderung der Inlandsnachfrage vorgestellt. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) reagiert damit auf die Abschwächung des Wirtschaftswachstums 2018, das langsamere Einkommenswachstum und die steigende Verschuldung der Haushalte. Hauptgrund für die Eintrübung der chinesischen Einzelhandelsumsätze im vergangenen Jahr sei die Abkühlung der Autokäufe, teilte die NDRC mit.

US-Sanktionen gegen Venezuelas Ölkonzern PDVSA erhöhen Druck auf Maduro

Mit neuen Wirtschaftssanktionen haben die USA den Druck auf den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro nochmals erhöht. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen Venezuelas staatlichen Ölkonzern PDVSA, wie US-Finanzminister Steven Mnuchin in Washington verkündete. Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaidó kündigte gleichzeitig an, die Kontrolle über das Auslandsvermögen des Staates zu übernehmen.

Maduro kündigt Maßnahmen gegen neue US-Sanktionen an

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat Maßnahmen gegen die US-Sanktionen gegen den staatlichen Ölkonzern PDVSA angekündigt. Maduro sagte im Staatsfernsehen, er habe die Konzernleitung angewiesen, rechtliche Schritte vor US-amerikanischen und internationalen Gerichten einzuleiten. Es gehe darum, "den Besitz und den Reichtum" der in den USA tätigen PDVSA-Tochter Citgo zu "verteidigen".

Amtierender US-Justizminister: Mueller-Ermittlungen kurz vor Abschluss

Die Russland-Ermittlungen von Sonderermittler Robert Mueller stehen nach Angaben des amtierenden US-Justizministers Matthew Whitaker kurz vor dem Abschluss. "Die Mueller-Ermittlungen sind kurz davor, abgeschlossen zu werden", sagte Whitaker vor Journalisten. Er sei "vollständig über die Ermittlungen unterrichtet" worden und erwarte nun von Mueller den Abschlussbericht.

Trumps Ex-Anwalt Cohen wird am 8. Februar vor US-Kongress aussagen

Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, wird am 8. Februar vor dem US-Kongress aussagen. Cohen werde dann hinter verschlossenen Türen dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort stehen, sagte der demokratische Ausschussvorsitzende Adam Schiff. Der einstige Trump-Vertraute habe zugestimmt, "freiwillig" zu erscheinen.

US-Präsident Trump hält Rede zur Lage der Nation am 5. Februar

US-Präsident Donald Trump wird seine wegen der Haushaltssperre verschobene Rede zur Lage der Nation nun am 5. Februar halten. Dies teilte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Washington mit. Wegen des Etatstreits war es auch zum Konflikt zwischen Trump und Pelosi um die Rede gekommen, die der Präsident traditionellerweise im Saal des Repräsentantenhauses hält.

Afghanistans Präsident drängt Taliban zu "ernsthaften" Gesprächen über Frieden

Nach Fortschritten in den Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban hat Afghanistans Präsident Aschraf Ghani die radikalislamische Miliz zu "ernsthaften" Gesprächen mit seiner Regierung aufgerufen. Die Aufständischen sollten die "Forderung der Afghanen nach Frieden" erfüllen, sagte er in einer Fernsehansprache.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Jan 91 (Dez: 86)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Jan PROGNOSE: 88

Schweiz Dez Handelsbilanz Überschuss 1,8 Mrd CHF

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.