Der Softwareriese SAP hat im abgelaufenen Jahr seine Ziele erreicht und verschreibt sich nun ein Restrukturierungsprogramm. Mitarbeitern werde der Vorruhestand angeboten, kündigte Firmenchef Bill McDermott am Dienstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz an. SAP befinde sich in einer "schnelllebigen Industrie".

Den vollständigen Artikel lesen ...