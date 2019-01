Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Solutions 30 SE - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Solutions 30 SE Unternehmen: Solutions 30 SE ISIN: FR0013379484 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 29.01.2019 Kursziel: EUR 17,70 (bislang EUR 15,50) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Höchstes Quartalswachstum seit Börsengang Mit EUR 438,8 Mio. (+59,9% YoY) lagen die gestern veröffentlichten Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2018 deutlich über unseren sowie den Consensus-Erwartungen. Das Umsatzwachstum im vierten Quartal 2018 von 72,9% war das höchste Wachstum in einem Quartal seit dem Börsengang; ursächlich hierfür waren neben einem organischen Wachstum von rund 16% v.a. die Vollkonsolidierung von CPCP zum 01.08.2018 und der Abschluss eines Outsourcing-Vertrags des neu gegründeten Joint Ventures Unit-T im Juli 2018, aus dem über einen Zeitraum von sieben Jahren Angaben gemäß ein Umsatzbeitrag von rund EUR 500 Mio. erwartet wird. Zum operativen Ergebnis wurden wie üblich keine Angaben gemacht. Nachdem allerdings in Deutschland und den Benelux-Staaten Angaben gemäß die kritische Größe erreicht wurde, sollte sich die EBITDA-Marge auf Konzernebene nach unserer Einschätzung immer stärker den in Frankreich erzielten und auch konzernweit angestrebten Werten von 10%+ annähern; damit dürften die Erträge im vergangenen Jahr sogar überproportional zu den Umsätzen angestiegen sein. Dementsprechend haben wir nach Überarbeitung unseres Prognosemodells das aus einem Discounted Cashflow-Entity-Modell abgeleitete Kursziel auf EUR 17,70 von bislang EUR 15,50 je Aktie angehoben. Nach der deutlichen Outperformance der Solutions 30-Aktie (+43,9% YoY) gegenüber dem DAX (-15,7% YoY) und angesichts einer von uns auf Sicht von zwölf Monaten erwarteten Kursperformance von 62,4% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Solutions 30 SE. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17515.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

