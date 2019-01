Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Philips nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Das vierte Quartal des Medizintechnikers sei etwas besser verlaufen als erwartet, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Keine Überraschungen enthalte der Ausblick auf 2019./ajx/la

