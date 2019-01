Rentschler Biopharma SE ernennt Dr. Christian Hunzinger zum Senior Vice President Project Management DGAP-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie Rentschler Biopharma SE ernennt Dr. Christian Hunzinger zum Senior Vice President Project Management 29.01.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Rentschler Biopharma SE ernennt Dr. Christian Hunzinger zum Senior Vice President Project Management Laupheim, 29. Januar 2019 - Die Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika, gab heute die Ernennung von Herrn Dr. Christian Hunzinger (48) zum neuen Senior Vice President Project Management mit Wirkung zum 15. Januar 2019 bekannt. Dr. Hunzinger verfügt über mehr als 15 Jahre Industrieerfahrung als Führungskraft in der Forschung & Entwicklung von Biopharmazeutika. Er tritt die Nachfolge von Dr. Klaus Schoepe an, der in gleicher Funktion tätig war und nach 14-jähriger Betriebszugehörigkeit bei Rentschler im Laufe des Jahres 2019 in den Ruhestand gehen wird. "Wir freuen uns sehr, Herrn Dr. Christian Hunzinger bei Rentschler Biopharma zu begrüßen. Seine fachliche Kompetenz in der Herstellung und Entwicklung biopharmazeutischer Produkte und seine exzellente Erfahrung im Bereich Projektmanagement werden wesentlich dazu beitragen, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser und nachhaltiger erfüllen können. Gemeinsam mit seinen Projektleitern wird er die strategischen Partnerschaften mit unseren Kunden intensivieren und festigen", erklärte Dr. Frank Mathias, CEO der Rentschler Biopharma SE. Dr. Hunzinger fügte hinzu: "Durch neue Technologien und vor allem die zunehmende Digitalisierung wird sich die biopharmazeutische Industrie in den kommenden Jahren stark wandeln, so dass strategische Beratungsleistungen und Kundenorientierung beim Projektmanagement noch stärker an Bedeutung gewinnen. Ich freue mich sehr darauf, als Teil des Rentschler Biopharma-Teams diesen Wandel mitzugestalten und dabei in enger Abstimmung mit unseren Kunden hochinnovative und maßgeschneiderte Lösungen zur Durchführung und Steuerung von Projekten zu entwickeln. Unser Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige Entwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sicherzustellen - je nach Kundenwunsch für die klinische Testung oder die Marktversorgung von Patienten." Vor seiner Tätigkeit bei Rentschler Biopharma war Dr. Hunzinger als Biotech CMC Program Lead bei Merck tätig, wo er im Rahmen der strategischen Allianz mit Pfizer für alle Fragen der CMC-Entwicklung verantwortlich und so maßgeblich an der erfolgreichen Zulassung des Krebsimmuntherapeutikums Bavencio(R) (avelumab) beteiligt war. Während seiner Zeit bei Merck hatte er verschiedene Positionen mit wachsender Verantwortung in den Bereichen Healthcare und Life Sciences inne, wodurch er sich ein breitgefächertes Wissen in der Forschung & Entwicklung von biopharmazeutischen Produkten aneignen konnte. Seine berufliche Karriere startete er als Research Scientist bei der ProteoSys AG. Dr. Hunzinger erwarb Diplom und Doktortitel in Biologie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Zu Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE mit Sitz in Laupheim, Deutschland, ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Rentschler Biopharma bietet Bioprozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um optimale Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen mit der Leukocare AG eine strategische Allianz für die Formulierungsentwicklung und mit der Rentschler Fill Solutions GmbH eine strategische Partnerschaft für die Abfüllung eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt mehr als 850 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.rentschler-biopharma.com. Kontakt: Medienanfragen: Rentschler Biopharma SE MC Services AG Martina Sälzle Eva Bauer Tel.: +49-7392-701-215 Tel.: +49-89-210228-45 E-Mail: E-Mail: [1]rentschler@mc-services.eu 1. communications@rentschler- mailto:rentschler@mc-services.eu biopharma.com 29.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 