Zürich - Nach dem trüben Wochenauftakt ist der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Vor der erneuten Abstimmung am Dienstagabend im britischen Unterhaus über den "Plan B" der Premierministerin Theresa May warteten die Investoren erst einmal ab, war in Händlerkreisen zu vernehmen. Doch der Countdown zum EU-Austritt der Briten am 29. März läuft unerbittlich.

Für etwas Verunsicherung sorgte derzeit ausserdem die Anklage des US-Justizministeriums gegen den chinesischen Telekomausrüster Huawei. Im Zentrum steht die Tätigkeit der Huawei-Tochter Skycom im Iran. In diesem Zusammenhang verlangen die USA auch offiziell die Auslieferung der in Kanada inhaftierten Finanzchefin des chinesischen Konzerns, Meng Wanzhou. Einige Börsianer fürchten einen negativen Einfluss auf die Lösung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...