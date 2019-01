Gute Ergebnisse und ein starker Ausblick haben den Sartorius-Aktien am Dienstag über die Charthürde von 120 Euro geholfen. Dies lockte weitere Käufer an, die die Papiere des Pharma- und Laborausrüsters in der ersten Dreiviertelstunde des Handels um fast 13 Prozent auf bis zu 127,70 Euro nach oben trieben. Damit fehlt nicht mehr viel bis zur 200-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den längerfristigen Trend starke Beachtung findet.

Die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr sähen gut aus, sagte ein Marktteilnehmer. Positiv wertet er vor allem den Ausblick: Der Pharma- und Laborausrüster peilt ein Umsatzplus von etwa 7 bis 11 Prozent an, und die operative Ebitda-Marge soll auf etwas über 27 Prozent steigen. Der Markt rechne bislang mit einem Umsatzplus von 9,5 Prozent und einer Marge von 26 Prozent, so der Börsianer.

Ein weiterer Experte sah den Ausblick voll auf seiner optimistischen Linie. Die avisierte Profitabilität sei sogar noch etwas besser als gedacht./ag/la/jha/

2019-01-29