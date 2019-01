IRW-PRESS: Explorex Resources Inc.: Explorex kündigt Pläne für das Kobalt-Mangan-Grundmetall-Projekt Kagoot Brook in New Brunswick an

Explorex kündigt Pläne für das Kobalt-Mangan-Grundmetall-Projekt Kagoot Brook in New Brunswick an

Vancouver, B.C. - 29. Januar 2019 - Explorex Resources Inc. (das Unternehmen oder Explorex) (CSE:EX, Frankfurt:1XE, US:EXPXF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen plant, im Kobalt-Mangan-Grundmetall-Projekt Kagoot Brook in New Brunswick ein umfassendes Explorationsprogramm - bestehend aus eingehenden geophysikalischen Messungen gefolgt von einem Bohrprogramm über 2.000 Meter - durchzuführen.

Bei den historischen Arbeiten in Kagoot Brook wurden zwei Entwässerungsgebiete in zwei Kilometern Entfernung identifiziert, die eine Reihe bemerkenswert hoher Kobaltwerte von bis zu 6.000 ppm* im Schluff aufwiesen (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 31. Mai und vom 14. Februar 2018).

Bei den jüngsten Folgeprogrammen zur Entnahme von Proben aus dem Flussschluff durch das Unternehmen ergab sich wie folgt:

(i) eine hohe Kobaltkonzentration und eine starke Beziehung von Kobalt mit Mangan und verwandten Basismetallen (Nickel, Kupfer, Blei und Zink);

(ii) der relative prozentuale Anteil von Kobalt im Vergleich mit Mangan deutet auf einen vorteilhaft hohen Kobaltgehalt (d.h. Erzgehaltkomponente) hin; und

(iii) ein ausgeprägter Mindesterzgehalt der Kobaltmineralisierung flussaufwärts (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. November 2018).

Das Projektgebiet ist mit einer dünnen Tillitschicht mit wenigen oder keinen Ausbissen bedeckt; die Mindesterzgehalte im Flussschluff werden dahingehend interpretiert, dass sie die südliche Kontaktfläche des darunter liegenden Mineralisierungshorizonts genau widerspiegeln. Durch die gute Übereinstimmung der Mindesterzgehalte mit der Stratigraphie erhöht sich das Konfidenzniveau für die abgeleitete potenzielle Länge der Mineralisierung von >2 km entlang des geologischen Trends.

Das Unternehmen nutzte die Gelegenheit und brachte vor der Weihnachtspause zwei Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 500 Metern nieder. Dieses erste Bohrprogramm mit zwei Bohrlöchern war im Umfang beschränkt und darauf ausgelegt, ein Profil durch die angezielte Stratigraphie im 4 x 1 Kilometer großen Zielgebiet zu bohren. Die Verarbeitung des Bohrkerns ist abgeschlossen und die Ergebnisse werden voraussichtlich Mitte bis Ende Februar vorliegen.

Das geplante Explorationsprogramm wird umfassende geophysikalische Messungen über dem Zielgebiet gefolgt von einem Bohrprogramm über 2.000 Meter beinhalten.

* Anmerkung: Die Proben aus dem Flussschluff, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, sind allein darauf ausgelegt, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Mineralisierung und deren Eigenschaften zu bestätigen. Die Schluffproben sind per definitionem selektiv; sie sind kein repräsentatives Indiz für den Erzgehalt oder die Mineralisierung in den Projekten und sollten nicht in diesem Sinne interpretiert werden.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von R. Kemp, P Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft.

Über Explorex Resources Inc.

Explorex ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf Kobalt und Metalle konzentriert, die für die Technologie wiederaufladbarer Batterien von entscheidender Bedeutung sind. Explorex erwirbt eine 75 %-ige Beteiligung am Kobalt-Mangan-Grundmetall-Projekt Kagoot Brook in New Brunswick und ist zu 100 % am Kobalt-Kupfer-Nickel-Projekt Handlebar nordöstlich von Kamloops BC beteiligt, das sich in einem frühen Stadium der Exploration befindet. Außerdem sucht das Unternehmen aktiv nach weiteren Projekten, um sein Konzessionsgebietsportfolio zu erweitern.

Für das Board:

Gary Schellenberg, CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Gary Schellenberg, CEO, oder Mike Sieb, President, unter der Telefonnummer +1 604-681-0221.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maße von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und es gibt keine Zusicherungen, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebene Transaktion zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht an Ereignisse oder Umstände nach dem vorliegenden Datum anpassen. Genauere Informationen zu möglichen Faktoren, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, werden in den Unterlagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde einreicht, beschrieben. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45744

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45744&tr=1

