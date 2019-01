Biotechaktien laufen weitgehend unabhängig von Konjunktur und Börsentrend. Dafür müssen Anleger andere Risiken im Blick behalten. Worauf Privatanleger im Biotech-Segment setzen können.

Seine erste Biotechaktie kaufte Fondsmanager Andy Acker schon im Alter von acht Jahren - Xoma. Das US-Unternehmen elektrisierte in den Achtzigerjahren Mediziner und Anleger mit einem neuen Mittel gegen Blutvergiftung. Der Junge hatte die Idee zu Hause beim Tischgespräch aufgeschnappt, seine Eltern sind Mediziner. Acker selbst wird nach seinem Biochemiestudium in Harvard nicht Arzt, wie es in der Familie gelegen hätte, sondern steigt in die Finanzbranche ein. Heute ist er Spezialist für Medizin- und Biotech beim Vermögensverwalter Janus Henderson. Vor dem Kauf einer Aktie redet er jedes Mal mit Ärzten. "Denn die entscheiden über 80 Prozent der Gesundheitsausgaben", sagt er.

Xoma existiert heute noch - keine Selbstverständlichkeit in der Branche, in der Erfolg und Misserfolg von schwer vorhersehbaren Forschungsergebnissen abhängen. Für Anleger bringt das Vor- und Nachteile: Die Aktien der jungen Unternehmen schwanken stark, laufen dafür aber unabhängig von allgemeiner Konjunktur und vorherrschendem Börsentrend. "Biotech ist völlig antizyklisch", sagt Martin Brunninger, der beim Berater Goetzpartners die Börsengänge der Branche betreut. In Zeiten, da Internetaktien den Gipfel ihres Booms erleben und Exportunternehmen unter dem Handelskrieg zwischen den USA und China leiden, wird Biotech zur rezessionsresistenten Alternative.

Anleger sollten aber nicht alles auf eine Karte setzen. Empfehlenswert sind Fonds, die das Risiko auf viele Aktien streuen. Fondsmanager wie Acker kennen sich sowohl mit der Börse als auch mit Molekülen aus. Auf internationalen Medizinerkongressen bekommen sie mit, wer vielversprechende Medikamente in der Pipeline hat. Weniger riskant sind auch größere Biotechs, die bewiesen haben, dass sie ihre aufwendige Forschung zu Geld machen können. Dritte Möglichkeit: Anleger kaufen Aktien von Zulieferern der forschenden Unternehmen, die vom Branchenboom profitieren und verlässliche Einnahmen garantieren.

Je innovativer, desto besser

Biotech gibt es auch in Industrie und Landwirtschaft, die gewinnträchtigsten Anwendungen aber liegen in der Medizin. Wissenschaftler entwickeln mithilfe der Gentechnik Medikamente, die Abwehrzellen des Immunsystems gegen Angreifer mobilisieren. Sie hoffen auf Fortschritte im Kampf gegen Krebs, Diabetes oder Alzheimer. Die Mittel dagegen gewinnen sie meist aus Körperzellen von Bakterien oder Tieren. Das ist teurer als klassische, chemisch hergestellte Arzneien, verspricht aber auch mehr Gewinn. Ein Biotechklassiker ist Insulin, das 1983 bei Hoechst t erstmals biotechnisch aus Zellen von Bakterien gewonnen wurde. Bei Insulin hat heute die dänische Novo Nordisk die Führung übernommen, neue Varianten des Klassikers sorgen dafür, dass der Stoff schneller ins Blut geht - ein etabliertes Geschäft als Stabilitätsanker fürs Depot.

Das wohl einfachste Biotechinvestment sind börsennotierte Indexfonds, wie zum Beispiel der Fonds der Blackrock-Tochter iShares. Das Papier bildet den Verlauf der Biotech- und Pharmawerte an der Nasdaq automatisch ab. Privatanleger können in Euro kaufen, selbst Sparpläne mit monatlichen Miniraten ab 25 Euro sind möglich. Mit dem ETF wäre über die zurückliegenden zehn Jahre eine bessere Rendite drin gewesen als bei vielen aktiven Biotechfonds mit Managern. Das Geld des ETFs steckt zu knapp 93 Prozent in US-Unternehmen und fast vollständig in Dollar, sodass Euro-Anleger ein Wechselkursrisiko tragen. Größte Einzelwerte in dem Biotech-ETF sind Amgen, Gilead und Biogen.

Aktiv gemanagt und deshalb etwas teurere Alternativen sind Andy Ackers Biotechfonds und der schon vor 20 Jahren aufgelegte erfolgreiche Biotechfonds von Allianz Global Investors. Dessen Manager Peter Pirsch und ...

