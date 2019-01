Der längste Shutdown in der Geschichte der USA kostet die Wirtschaft circa 11 Milliarden US-Dollar, so eine neue Analyse des Congressional Budget Office. Also fast doppelt so viel, wie die Kosten für den Mauerbau. Der Bericht, der am Montag veröffentlicht wurde, schätzt einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit im vierten Quartal 2018 auf 3 Milliarden US-Dollar. ...

