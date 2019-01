Hannover (www.anleihencheck.de) - In der Schweiz deuten sich die Zeichen für eine konjunkturelle Abkühlung an, so die Analysten der Nord LB.Neben der deutlich nachgebenden Dynamik bei den Exporten - für den Dezember würden die Analysten eine negative Monatsveränderungsrate erwarten - sei es auch der KOF-Frühindikator, der mit 96,3 Punkten im Dezember fast drei Zähler unter dem Vormonatswert notiere. Die schon den zweiten Monat in Folge negative Veränderungsrate bei den Importen im November deute auf eine Schwäche im Binnenkonsum hin. Dem Preisauftrieb gehe auch immer mehr die Luft aus, die Inflation sei im Dezember mit 0,7% Y/Y deutlich geringer als im Vormonat mit 0,9% Y/Y ausgefallen. Die Produzentenpreise würden andeuten, dass sich dieser Trend auch weiter fortsetzen werde. Der PMI für die Produzenten sei im Dezember zwar überraschend stabil geblieben, dürfte jedoch angesichts der globalen Vorgaben zum Jahresstart etwas Druck geraten. ...

