Die ersten 100 Gewerbegebiete bekamen Glasfaser der Telekom. Dies teilte der DAX-Konzern vor wenigen Wochen mit. Damit erfülle die Telekom ihr Versprechen vom Frühjahr 2017. Damals hätte das Unternehmen zugesagt, bis Ende 2018 die ersten 100 Gewerbegebiete an das schnelle Netz der Telekom anzuschließen. Davon würden insgesamt fast 45.000 Unternehmen profitieren. Die Telekom investiert dafür nach eigenen Angaben Jahr für Jahr rund 5 Mrd. Euro. Ein immenses Investitionsvolumen - ohne Zweifel. Dafür aber betreibt die Telekom mit mehr als 500.000 Kilometer das größte Glasfaser-Netz. Und ist ganz vorne dabei in Sachen schnelles Internet.

T-Aktie konnte sich behaupten

Im Gegensatz zum deutschen Leitindex DAX, der im vergangen Jahr 18 Prozent an Wert verlor, konnte sich die T-Aktie in 2018 behaupten. Das Papier der Telekom bewegte sich in einem doch ziemlich ungemütlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...