Gestoppte bzw. gedrehte Serien: WireCard -0,48% auf 166,6, davor 9 Tage im Plus (23,18% Zuwachs von 135,9 auf 167,4), Metro -3,28% auf 4,008, davor 8 Tage im Plus (24,52% Zuwachs von 3,33 auf 4,14), CTS Eventim -2,54% auf 36,86, davor 7 Tage im Plus (9,56% Zuwachs von 34,52 auf 37,82), Zalando -4,04% auf 28,72, davor 7 Tage im Plus (14,67% Zuwachs von 26,1 auf 29,93), ProSiebenSat1 -2,39% auf 16,1, davor 6 Tage im Plus (13,48% Zuwachs von 14,54 auf 16,5), Rheinmetall -1,11% auf 89,32, davor 6 Tage im Plus (8,87% Zuwachs von 82,96 auf 90,32), Hugo Boss-0,56% auf 63,84, davor 6 Tage im Plus (12,12% Zuwachs von 57,26 auf 64,2), DWS Group -1,33% auf 23,71, davor 6 Tage im Plus (6,42% Zuwachs von 22,58 auf 24,03), Stratec Biomedical -3,98% auf 60,3, davor 6 Tage im Plus (12,95% Zuwachs von ...

